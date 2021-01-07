Закриють ковзанки, ярмарки і ТРЦ: яким буде локдаун у Києві з 8 січня

Посилений карантин почне діяти вже цієї п'ятниці та триватиме більше двох тижнів. Під час локдауну в Києві 8-24 січня будуть заборонені масові заходи, закриються святкові локації, обмеження торкнуться сфери розваг, торгівлі і послуг. Що буде заборонено, а що продовжить працювати на жорсткому карантині в столиці - детально на РБК-Україна.

Ресторани і кафе

Протягом локдауну в Києві заклади громадського харчування зможуть продовжувати роботу тільки на винос або на доставку замовлень клієнтам за адресою.

З 00:00 8 січня до 00:00 25 січня обслуговування відвідувачів всередині приміщень кафе, барів, ресторанів, їдалень, кафетеріїв заборонено.

Новорічні розваги та масові заходи

Жорсткий карантин передбачає повну заборону на проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, соціальних та ін.). У зв'язку з чим, з 8 січня має бути заборонено проведення концертів, гулянь у ялинок.

Припинять роботу ковзанки, різдвяні та новорічні ярмарки (в т.ч. продуктові), атракціони та інші святкові локації.

Під забороною релігійні заходи на повітрі, під час яких не забезпечується дистанція в 1,5 м між учасниками. Усередині церковних приміщень кількість людей не повинна перевищувати 1 особа на 5 кв.м.

Заклади культури та спорту

З 8-го до 25 січня забороняється прийом відвідувачів в кінотеатрах, театрах, музеях і інших установах культури і дозвілля, розважальних закладах.

Будуть закриті басейни, фітнес-клуби, спортивні зали, за винятком проведення тренувань для національних збірних.

Під час карантину дозволяється проведення офіційних спортивних заходів, змагань професійних спортклубів, але без глядачів.

ТРЦ і магазини

8 січня набудуть чинності обмеження на продаж широкої групи товарів. Буде заборонено обслуговування покупців на непродовольчих ринках, магазинах, ярмарках. Але допускається реалізація товарів цими торговими точками в режимі адресної доставки.

Продовжать роботу тільки магазини, не менше 60% площі яких відведено під реалізацію:

продуктів харчування;

засобів гігієни;

ліків і медичних препаратів;

кормів для тварин і ветеринарних товарів;

засобів зв'язку;

палива;

насіння і засобів захисту рослин.

Прийом відвідувачів в торгово-розважальних центрах 8-24 січня буде заборонено, крім магазинів в ТРЦ з окремим входом, які реалізують дозволену групу товарів.

Сфера послуг

Салони краси та перукарні зможуть продовжувати діяльність тільки за попереднім записом клієнтів, без очікування всередині приміщення.

На карантині дозволяється робота банківських та інших фінансових установ, операторів поштового зв'язку.

Продовжать роботу автозаправні комплекси, але без зон харчування, станції ремонту та техобслуговування транспорту.

Дозволяється діяльність закладів медичної та ветеринарної практики.

Готелі зможуть працювати, при цьому зони харчування в них будуть відкриті тільки з 06:00 до 11:00.

Обслуговування відвідувачів закладів сфери побутового обслуговування населення заборонено з 8-го по 24 січня.

Заклади освіти

Відвідування освітніх установ всіх форм власності на період дії жорсткого карантину заборонено, за винятком дошкільних та спеціальних закладів освіти.

До 10 січня в школах, університетах та інших освітніх установах Києва триватимуть зимові канікули. З 11 січня навчання почнеться в дистанційному форматі.

Дитячі садки столиці працюватимуть у звичайному режимі.

Громадський транспорт

Трамваї, тролейбуси, маршрутні автобуси під час локдауну продовжать працювати з обмеженням кількості пасажирів в салоні по числу сидячих місць.

У Київраді відзначили, що графік руху громадського транспорту 8-24 січня може бути змінений. Для уникнення скупчення людей в вагонах і на платформах метро може обмежуватися вхід на станціях, про що пасажирів інформуватимуть звуковими оповіщеннями.

Держустанови

Державним установам Києва рекомендовано на час посиленого карантину перейти на віддалений режим роботи.

ЦНАП надаватимуть тільки найбільш важливі послуги: оформлення паспорта, свідоцтва про народження, видача дозволу на працевлаштування. Електронні послуги столичних ЦНАП можна замовити онлайн.

Варто відзначити, протягом усього періоду дії карантину обов'язковим залишається носіння маски в громадських місцях, наявність при собі документів. Забороняється самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.