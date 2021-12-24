Закроют ли школы в случае распространения "Омикрона": ответ Минздрава
На сегодня переход школ на дистанционное обучение в случае распространения штамма коронавируса "Омикрон" не выглядит целесообразной мерой. Все потому, что пока нет сведений того, что "Омикрон" как-то влияет на заболеваемость среди детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина для "Укринформа".
По его словам, на сегодня в мире не наблюдается какой-либо перекос из-за "Омикрона" в статистике заболеваемости в сторону младшей группы населения.
"По отношению к штамму "Дельта" были достаточно серьезные заявления о том, что преимущественно этот штамм фокусируется среди детского населения, очень тяжелое течение. Но даже последняя волна не имела эти особенности в Украине", - отметил Кузин.
Он уточнил, что по "Омикрону" пока нет таких сведений.
"Поэтому закрытие школ не выглядит целесообразным. И ВОЗ, и ЮНИСЕФ подчеркивают, что дистанционное образование не может служить полноценным заменителем обычного образования, к тому же оно ощутимо влияет и на качество обучения, и на уровень социализации ребенка… Закрытие школ не исключено, но все зависит от эпидемической ситуации", - добавил Кузин.
Напомним, ранее Кузин допустил ужесточение карантина из-за "Омикрона", но, по его словам, такое решение может быть не раньше конца января.
Он также отметил, что "Омикрон" распространяется в основном среди невакцинированных.