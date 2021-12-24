ru ua
Пт, 24 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чи закриють школи у разі поширення "Омікрону": відповідь МОЗ

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 15:51
Чи закриють школи у разі поширення "Омікрону": відповідь МОЗ Фото: головний санітарний лікар Ігор Кузін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

На сьогодні перехід шкіл на дистанційне навчання у разі поширення штаму коронавірусу "Омікрон" не виглядає доцільним заходом. Все тому, що поки немає відомостей того, що "Омікрон" якось впливає на захворюваність серед дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна для "Укрінформу".

За його словами, на сьогодні в світі не спостерігається будь-який перекіс через "Омікрон" в статистиці захворюваності в бік молодшої групи населення.

"По відношенню до штаму "Дельта" були досить серйозні заяви про те, що переважно цей штам фокусується серед дитячого населення, дуже важкий перебіг. Але навіть остання хвиля не мала ці особливості в Україні", - зазначив Кузін.

Він уточнив, що по "Омікрону" поки немає таких відомостей.

"Тому закриття шкіл не виглядає доцільним. І ВООЗ, і ЮНІСЕФ підкреслюють, що дистанційна освіта не може служити повноцінним замінником звичайної освіти, до того ж вона відчутно впливає і на якість навчання, і на рівень соціалізації дитини... Закриття шкіл не виключено, але все залежить від епідемічної ситуації", - додав Кузін.

Нагадаємо, раніше Кузін допустив посилення карантину через "Омікрон", але, за його словами, таке рішення може бути не раніше кінця січня.

Він також зазначив, що "Омікрон" поширюється в основному серед невакцинованих.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус