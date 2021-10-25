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Закроют ли транспорт в Киеве для невакцинированных: позиция КГГА

Автор: Сергей Новиков

После перехода Киева в "красную" зону адаптивного карантина вакцинированные от COVID точно смогут пользоваться общественным транспортам. Что касается невакцинированных, то вопрос еще решается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы КГГА Анны Старостенко на брифинге с главным санитарным врачом Игорем Кузиным и представителям USAID.

По ее словам, в первую очередь ограничения будут касаться невакцинированных.

"Те, кто вакцинирован двумя дозами смогут, свободно пользоваться транспортом, местами общественного питания, гостиницами", - отметила Старостенко.

Она подчеркнула, что на этой неделе в школах объявлены каникулы. На следующей неделе дети тоже не пойдут в школу, на сегодня решается вопрос о том, будут ли это каникулы иди дистанционное обучение.

"В первую очередь будут перевозить вакцинированных, но мы еще ждем действительно разъяснений от центральной власти, как это должно быть. Но в первую очередь мы понимаем, что это должны быть вакцинированные", - добавила Старостенко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, будут ли вводить спецпропуска на транспорт в Киеве.

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КиевКрасная зона карантина