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Чи закриють транспорт у Києві для невакцинованих: позиція КМДА

Автор: Сергей Новиков

Після переходу Києва в "червону" зону адаптивного карантину вакциновані від COVID точно зможуть користуватися громадським транспортам. Що стосується невакцинованих, то питання ще вирішується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови КМДА Ганни Старостенко на брифінгу з головним санітарним лікарем Ігорем Кузіним та представникам USAID.

За її словами, в першу чергу обмеження стосуватимуться невакцинованих.

"Ті, хто вакцинований двома дозами, зможуть вільно користуватися транспортом, місцями громадського харчування, готелями", - зазначила Старостенко.

Вона підкреслила, що на цьому тижні в школах оголошено канікули. Наступного тижня діти теж не підуть до школи, на сьогодні вирішується питання про те, чи будуть це канікули йди дистанційне навчання.

"В першу чергу будуть перевозити вакцинованих, але ми ще чекаємо дійсно роз'яснень від центральної влади, як це має бути. Але в першу чергу ми розуміємо, що це повинні бути вакциновані", - додала Старостенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, чи будуть вводити спецперепустки на транспорт у Києві.

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КиївЧервона зона карантину