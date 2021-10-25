Чи закриють транспорт у Києві для невакцинованих: позиція КМДА

За її словами, в першу чергу обмеження стосуватимуться невакцинованих.

"Ті, хто вакцинований двома дозами, зможуть вільно користуватися транспортом, місцями громадського харчування, готелями", - зазначила Старостенко.

Вона підкреслила, що на цьому тижні в школах оголошено канікули. Наступного тижня діти теж не підуть до школи, на сьогодні вирішується питання про те, чи будуть це канікули йди дистанційне навчання.

"В першу чергу будуть перевозити вакцинованих, але ми ще чекаємо дійсно роз'яснень від центральної влади, як це має бути. Але в першу чергу ми розуміємо, що це повинні бути вакциновані", - додала Старостенко.