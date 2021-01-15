Закупать вакцину в Украине будут через Crown Agents: что нужно знать

Украина будет закупать вакцину от коронавируса через международную компанию Crown Agents. В Минздраве объяснили смену оператора по приобретению вакцины неэффективностью работы госпредприятия "Медзакупки". Более подробно - в материале РБК-Украина.

Crown Agents определена посредником в закупке COVID-вакцины

На внеочередном заседании Кабмина было принято решение, что процессом приобретения вакцины от коронавируса для Украины будет заниматься компания Crown Agents.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что международный оператор будет иметь полномочия на заключение контрактов, согласно проведенным переговорам Минздрава и руководства страны, а также отвечать за логистическое сопровождение.

В Минздраве назвали причину смены оператора

Crown Agents будет в дальнейшем осуществлять приобретение медпрепаратов от COVID-19 вместо государственного предприятия "Медицинские закупки".

Максим Степанов во время брифинга отметил, что необходимость смены оператора была вызвана недостаточно эффективной работой "Медзакупок" в 2020 году и непрофессиональными действиями предприятия во время ведения переговоров с контрагентами по закупке вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что услуги посредника могут стоить Украине в среднем 5% от суммы контракта на поставку препарата.

Что известно о Crown Agents

Crown Agents - британская международная компания. Сотрудничает с правительствами по всему миру, оказывает услуги в сфере здравоохранения, экономического развития, гуманитарной помощи.

С начала пандемии Crown Agents активно участвует в программах по противодействию COVID-19 во многих странах, в т.ч. Великобритании.

В Украине работает более 10 лет, помогая в реализации проектов в области закупок, управлении финансами, развитии экономики. Минздрав сотрудничает с Crown Agents с 2015 года.

Скандал с ГП "Медзакупки"

10 декабря 2020 Минздрав уполномочил госпредприятие на закупку препарата от коронавируса. "Медзакупки" направило коммерческие предложения в компании Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Sinovac, препараты которых проходили финальную стадию испытаний.

Но уже 21 декабря на заседании Кабмина глава Минздрава обвинил предприятие в том, что оно срывает покупку вакцины. На что премьер Денис Шмыгаль поручил ГП согласовывать все дальнейшие действия с министерством здравоохранения.

28 декабря "Медзакупки" заключило контракт с производителем китайской вакцины Sinovac Biotech. При этом в руководстве ГП заявили, что Максим Степанов самостоятельно определил поставщика. Также по словам главы "Медзакупок", без вмешательства Минздрава Украина могла бы иметь более низкую цену на препарат и заключить контракты уже с двумя компаниями.

Первый контракт на поставку вакцины заключен с Sinovac Biotech

Препарат CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech поступит в Украину в течение 30 дней после регистрации. Первая партия составит 700 тысяч доз. Закупочная цена - 504 гривны за одну дозу.

На данный момент завершаются клинические испытания 3 фазы. На пациентах в Турции вакцина показала промежуточную эффективность в 95%, в Индонезии - 65%, в Бразилии - около 50%.

Согласно заключенному контракту, эффективность препарата должна быть не менее 70%. В противном случае, по словам главы Минздрава, стране вернут деньги.

Договор на поставку подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО "Лекхим", которое является уполномоченным представителем Sinovac Biotech.

В "Лекхим" заявили, что заключили соглашение на поставку в первые полгода 2021 года 5 млн доз вакцины. Этот объем предусмотрен не только на нужды государства для бесплатной вакцинации групп риска, но и для частных компаний, которые захотят вакцинировать своих сотрудников и их семьи. Об этом говорится в материале "Стали в очередь. Почему Украина еще не начала вакцинацию против COVID-19".

Кроме вакцины Sinovac Украина получит препарат в рамках инициативы COVAX, возможно, уже в феврале. Это может быть вакцина немецкой и американской компаний Pfizer/BioNTech.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна подписала контракты на поставку более 8 млн доз вакцин от коронавируса. До конца года смогут вакцинироваться все желающие.