На закупку вакцин от COVID не хватает денег. Степанов назвал нужную сумму

На закупку вакцин от COVID для украинцев нужно еще 6,5 млрд гривен. Эти средства пойдут на закупку законтрактованных объемов.

Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы уже проводили совещание по дополнительному финансированию … Чтобы выполнить национальный план и сделать прививки 70% украинцев, нам нужны дополнительные средства на закупку вакцин", - отметил министр.

Он добавил, что когда формировался бюджет-2021 Министерство здравоохранения просило на закупку вакцин более 15 млрд гривен, но получило 4 млрд с обещанием при надобности оперативно дофинансировать закупки.

"На сегодняшний день эти потребности, по нашим подсчетам, ориентировочно составляют 6,5 млрд гривен", - добавил Степанов.