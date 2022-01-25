Запад Украины снова стал эпицентром COVID-вспышки. Ляшко назвал причину

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что очередная вспышка заболеваемости COVID-19 связана с низким уровнем вакцинации в стране. В данный момент больше всего заболевших на западе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко в Facebook .

"Не вакцинируемся - больше болеем, и что главное, чаще попадаем в больницы. С 27 января очередная область, Ровенская, входит в красный уровень эпидемической опасности из-за распространения короновирусной болезни. До этого красный уровень был установлен в Ивано-Франковской области", - написал он.

При этом министр отметил, что наиболее сложная ситуация сейчас в западных регионах, где самый низкий уровень вакцинаций.

"Это 2 из 5 областей аутсайдеров по уровню охвата прививками от COVID-19. И это еще раз подтверждает факт - не вакцинируемся, больше болеем, и что главное, чаще попадаем в больницы с тяжелым течением болезни. В пятерке регионов с наихудшим уровнем охвата прививками находятся также Черновицкая, Волынская и Закарпатские области. И не спрашивайте потом, почему эпицентр новой вспышки именно на западе Украины", - резюмировал он.