Рост темпов вакцинации: за сутки почти 70 тысяч человек получили COVID-прививку

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса почти 70 тысяч человек. Всего в стране уже проведено 29,9 млн прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 24 января 69 546 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 27 261 человек, вторую дозу - 24 700 человек, дополнительную дозу получили 501 человек, а бустерную - 17 084.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 191 379 человек.

В частности, получили первую дозу - 15 191 377 человек, две дозы - 14 490 784 человека, получили дополнительную дозу - 13 609 людей, а бустерную - 225 868.

В общем количестве уже проведено 29 921 638 прививок.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский анонсировал расширение программы "еПоддержка". Так, украинцы, которые сделают бустерную прививку от коронавируса, получат дополнительную выплату до "ковидной" тысячи гривен.

Кроме этого, украинцы смогут потратить "ковидную" тысячу на оплату коммуналки, однако не все.