Захід України знову став епіцентром COVID-спалаху. Ляшко назвав причину

Міністр охорони pдоров'я України Віктор Ляшко заявив, що черговий спалах захворюваності COVID-19 пов'язаний з низьким рівнем вакцинації в країні. В даний момент найбільше хворих на заході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка в Facebook .

"Не вакцинуємося - більше хворіємо, і що головне, частіше потрапляємо в лікарні. З 27 січня чергова область, Рівненська, входить до червоного рівня епідемічної небезпеки через поширення короновірусної хвороби. До цього червоний рівень був встановлений в Івано-Франківській області", - написав він.

При цьому міністр зазначив, що найскладніша ситуація зараз у західних регіонах, де найнижчий рівень вакцинацій.

"Це 2 з 5 областей аутсайдерів за рівнем охоплення щепленнями від COVID-19. І це ще раз підтверджує факт - не вакцинуємося, більше хворіємо, і що головне, частіше потрапляємо в лікарні з важким перебігом хвороби. У п'ятірці регіонів з найгіршим рівнем охоплення щепленнями знаходяться також Чернівецька, Волинська та Pакарпатські області. І не питайте потім, чому tпіцентр нового спалаху саме на заході України", - резюмував він.