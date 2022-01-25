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Захід України знову став епіцентром COVID-спалаху. Ляшко назвав причину

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Україна, Вівторок 25 січня 2022 13:57
Захід України знову став епіцентром COVID-спалаху. Ляшко назвав причину Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Міністр охорони pдоров'я України Віктор Ляшко заявив, що черговий спалах захворюваності COVID-19 пов'язаний з низьким рівнем вакцинації в країні. В даний момент найбільше хворих на заході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка в Facebook.

"Не вакцинуємося - більше хворіємо, і що головне, частіше потрапляємо в лікарні. З 27 січня чергова область, Рівненська, входить до червоного рівня епідемічної небезпеки через поширення короновірусної хвороби. До цього червоний рівень був встановлений в Івано-Франківській області", - написав він.

При цьому міністр зазначив, що найскладніша ситуація зараз у західних регіонах, де найнижчий рівень вакцинацій.

"Це 2 з 5 областей аутсайдерів за рівнем охоплення щепленнями від COVID-19. І це ще раз підтверджує факт - не вакцинуємося, більше хворіємо, і що головне, частіше потрапляємо в лікарні з важким перебігом хвороби. У п'ятірці регіонів з найгіршим рівнем охоплення щепленнями знаходяться також Чернівецька, Волинська та Pакарпатські області. І не питайте потім, чому tпіцентр нового спалаху саме на заході України", - резюмував він.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу майже 70 тисяч осіб. Всього в країні вже проведено 29,9 млн щеплень.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 191 379 осіб.

Зокрема, отримали першу дозу - 15 191 377 осіб, дві дози - 14 490 784 особи, отримали додаткову дозу - 13 609 людей, а бустерну-225 868.

У загальній кількості вже проведено 29 921 638 щеплень.

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