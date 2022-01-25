Запад Украины снова стал эпицентром COVID-вспышки. Ляшко назвал причину

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что очередная вспышка заболеваемости COVID-19 связана с низким уровнем вакцинации в стране. В данный момент больше всего заболевших на западе Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко в Facebook.
"Не вакцинируемся - больше болеем, и что главное, чаще попадаем в больницы. С 27 января очередная область, Ровенская, входит в красный уровень эпидемической опасности из-за распространения короновирусной болезни. До этого красный уровень был установлен в Ивано-Франковской области", - написал он.
При этом министр отметил, что наиболее сложная ситуация сейчас в западных регионах, где самый низкий уровень вакцинаций.
"Это 2 из 5 областей аутсайдеров по уровню охвата прививками от COVID-19. И это еще раз подтверждает факт - не вакцинируемся, больше болеем, и что главное, чаще попадаем в больницы с тяжелым течением болезни. В пятерке регионов с наихудшим уровнем охвата прививками находятся также Черновицкая, Волынская и Закарпатские области. И не спрашивайте потом, почему эпицентр новой вспышки именно на западе Украины", - резюмировал он.
Напомним, в Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса почти 70 тысяч человек. Всего в стране уже проведено 29,9 млн прививок.
С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 191 379 человек.
В частности, получили первую дозу - 15 191 377 человек, две дозы - 14 490 784 человека, получили дополнительную дозу - 13 609 людей, а бустерную - 225 868.
В общем количестве уже проведено 29 921 638 прививок.