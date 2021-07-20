В западной Франции ужесточили карантин: маски нужно носить даже на улице

В западной Франции в Приморской Шаранте ужесточат карантинные правила. Там со вторника в 45 туристических городах вернут ношение масок на открытом воздухе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Ужесточение карантина связано с б
Приморской Шаранты.
Напомним, теперь украинцы смогут ездить во Францию без тестов. Это возможно для полностью вакцинированных людей.
Ранее сообщалось, что во Франции началась четвертая волна коронавируса. Там ежедневно регистрируют около 10 тысяч новых случаев COVID-19.