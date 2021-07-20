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У західній Франції посилили карантин: маски потрібно носити навіть на вулиці

Автор: Наталья Скороход

У західній Франції у Приморській Шаранті посилять карантинні правила. Там з вівторка в 45 туристичних містах повернуть носіння масок на відкритому повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Посилення карантину пов'язано зі швидким та

Приморської Шаранти.

Нагадаємо, тепер українці зможуть їздити до Франції без тестів. Це можливо для повністю вакцинованих людей.

Раніше повідомлялося, що у Франції почалася четверта хвиля коронавірусу. Там щодня реєструють близько 10 тисяч нових випадківCOVID-19.

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