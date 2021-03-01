Запись на COVID-вакцинацию можно сделать в приложении "Дия": как это работает

В приложении "Дия" можно записаться на вакцинацию от коронавируса. Для получения услуги необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина.
Об этом говорится на сайте приложения.
Также для записи нужно идентифицироваться в системе через BankID или MobileID. Затем в разделе услуги нужно выбрать "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19".
В пресс-службе приложении отмечают, что работникам учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, интернатов, домов для престарелых и других специализированных учреждений, военнослужащим и работникам структур государственной безопасности не нужно записываться.
Работодатель самостоятельно их внесет в списки и сообщит о дате прививки.
Во время записи на вакцинацию в приложении, сообщается, что человек сможете выбрать удобную дату, время и пункт прививки. Так, после подтверждения записи необходимо следить за оповещениями в "Дии".
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца года все желающие украинцы смогут пройти вакцинацию от коронавируса.
РБК-Украина писало, что массовая вакцинация в стране началась 24 февраля. В Украину пока что поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield Oxford-AstraZeneca, очередная партия ожидается в начале марта.