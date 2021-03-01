RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Запис на COVID-вакцинацію можна зробити в додатку "Дія": як це працює

Автор: Анастасія Рокитна

У додатку "Дія" можна записатись на вакцинацію від коронавірусу. Для отримання послуги потрібно зареєструватися чи авторизуватися у кабінеті громадянина.

Про це йдеться на сайті додатку.

Також для запису потрібно ідентифікуватися у системі через BankID або MobileID. Потім у розділі послуги потрібно обрати "Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19".

У прес-службі додатку зазначають, що працівникам закладів охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, інтернатів, будинків для людей похилого віку та інших спеціалізованих закладів, військовослужбовцям та працівникам структур державної безпеки не потрібно записуватись.

Роботодавець самостійно їх внесе до списків та повідомить про дату щеплення.

Під час запису на вакцинацію в додатку, повідомляється, що людина зможете вибрати зручну дату, час та пункт щеплення. Так, після підтвердження запису необхідно стежити за сповіщеннями в "Дії".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця року всі охочі українці зможуть пройти вакцинацію від коронавірусу.

РБК-Україна писало, що масова вакцинація в країні розпочалася 24 лютого. В Україну поки що надійшли 500 тисяч доз вакцини Covishield Oxford-AstraZeneca, чергова партія очікується на початку березня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцинаціяДія Сіті
Читайте також
Підвищення пенсій, запис на вакцинацію і ціна на газ: що зміниться з 1 березня
У Німеччині всіх охочих закликають зробити щеплення вакциною AstraZeneca
Прогноз погоди