Запис на COVID-вакцинацію можна зробити в додатку "Дія": як це працює

Також для запису потрібно ідентифікуватися у системі через BankID або MobileID. Потім у розділі послуги потрібно обрати "Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19".

У прес-службі додатку зазначають, що працівникам закладів охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, інтернатів, будинків для людей похилого віку та інших спеціалізованих закладів, військовослужбовцям та працівникам структур державної безпеки не потрібно записуватись.

Роботодавець самостійно їх внесе до списків та повідомить про дату щеплення.

Під час запису на вакцинацію в додатку, повідомляється, що людина зможете вибрати зручну дату, час та пункт щеплення. Так, після підтвердження запису необхідно стежити за сповіщеннями в "Дії".