Запись на вакцинацию от COVID-19: что делать, если отменили прием

Отмечено, что медучреждения самостоятельно управляют своим онлайн-расписанием COVID-прививок, поэтому в случае, когда заболел врач или закончилась вакцина, заведение вынуждено отменить прием.

В таком случае с поликлиники звонят или присылают смс с предупреждением, но не всегда.

Поэтому медики советуют проверять статус записи на вакцинацию в личном кабинете в приложении Helsi или на сайте перед тем как отправляться в поликлинику.

В случае отмены записи на COVID-вакцинацию необходимо:

если есть возможность - связаться с медучреждением. Иногда врачи могут перезаписать пациента в другое время в телефонном режиме;

если в медучреждении не помогли - создайте повторную запись на прививку онлайн.

Указано, что проверять статус записи удобнее через приложение Helsi.