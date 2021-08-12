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Запис на вакцинацію від COVID-19: що робити, якщо скасували прийом

Автор: Марія Кучерявець

Іноді запис на вакцинацію від коронавірусу можуть скасовувати. Стало відомо, в чому причина, і як діяти у такому випадку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал медичної інформаційної системи Helsi.

Зазначено, що медзаклади самостійно керують своїм онлайн-розкладом COVID-щеплень, тож у випадку, коли захворів лікар чи закінчилась вакцина, заклад вимушений скасувати прийом.

У такому різі з поліклініки телефонують або надсилають смс з попередженням, але не завжди.

Тому медики радять перевіряти статус запису на вакцинацію в особистому кабінеті у додатку Helsi або на сайті перед тим як вирушати до поліклініки.

У випадку скасування запису на COVID-вакцинацію необхідно:

  • якщо є можливість - зв’язатися з медзакладом. Іноді лікарі можуть перезаписати пацієнта на інший час у телефонному режимі;
  • якщо у медзакладі не допомогли - створіть повторний запис на щеплення онлайн.

Вказано, що перевіряти статус запису зручніше через додаток Helsi.

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