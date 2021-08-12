Запис на вакцинацію від COVID-19: що робити, якщо скасували прийом

Іноді запис на вакцинацію від коронавірусу можуть скасовувати. Стало відомо, в чому причина, і як діяти у такому випадку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал медичної інформаційної системи Helsi.
Зазначено, що медзаклади самостійно керують своїм онлайн-розкладом COVID-щеплень, тож у випадку, коли захворів лікар чи закінчилась вакцина, заклад вимушений скасувати прийом.
У такому різі з поліклініки телефонують або надсилають смс з попередженням, але не завжди.
Тому медики радять перевіряти статус запису на вакцинацію в особистому кабінеті у додатку Helsi або на сайті перед тим як вирушати до поліклініки.
Вказано, що перевіряти статус запису зручніше через додаток Helsi.