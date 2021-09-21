В Запорожье открылся еще один центр COVID-вакцинации

В запорожье открыли новый центр вакцинации от коронавируса. Он находится в ТРЦ "Пальмира Plaza".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент здравоохранения Запорожской области.
Центр массовой вакцинации находится по адресу проспект Соборный, 92. Он будет работать ежедневно с 9:00 до 17:00.
Также в Запорожье можно сделать прививку от COVID в центрах массовой вакцинации, которые расположены по адресам:
"Вакцинация осуществляется вакцинами Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca, что имеются в достаточном количестве", - говорится в сообщении.