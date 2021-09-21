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В Запорожье открылся еще один центр COVID-вакцинации

Автор: Валерия Полищук

В запорожье открыли новый центр вакцинации от коронавируса. Он находится в ТРЦ "Пальмира Plaza".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент здравоохранения Запорожской области.

Центр массовой вакцинации находится по адресу проспект Соборный, 92. Он будет работать ежедневно с 9:00 до 17:00.

Также в Запорожье можно сделать прививку от COVID в центрах массовой вакцинации, которые расположены по адресам:

  • КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №2" - ул. Авраменко, 4, время работы 09:00 - 15:00 ежедневно;
  • КНП "Запорожский центр первичной медико-санитарной помощи №5" - ул. Запорожского казачества, 25, время работы 09:00 - 15:00 ежедневно;
  • КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №8" - ул. Пищевая, 2, время работы 09:00 - 15:00 ежедневно;
  • ТЦ City Mall - ул. Запорожская, 1Б, время работы 10:00 - 17:30 ежедневно;
  • ТЦ "Амстор" - ул. Победы, 64, время работы 09:00 - 19:00 ежедневно.

"Вакцинация осуществляется вакцинами Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca, что имеются в достаточном количестве", - говорится в сообщении.

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ЗапорожьеВакцинация