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У Запоріжжі відкрився ще один центр COVID-вакцинації

Автор: Валерія Поліщук

У Запоріжжі відкрили новий центр вакцинації від коронавірусу. Він знаходиться в ТРЦ "Пальміра Plaza".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент охорони здоров'я Запорізької області.

Центр масової вакцинації знаходиться за адресою проспект Соборний, 92. Він працюватиме щодня з 9: 00 до 17: 00.

Також в Запоріжжі можна зробити щеплення від COVID в центрах масової вакцинації, які розташовані за адресами:

  • КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" - вул. Авраменка, 4, Час роботи 09:00 - 15:00 щодня;
  • КНП "Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5" - вул. Запорізького козацтва, 25, Час роботи 09:00-15:00 щодня;
  • КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №8" - вул. Харчова, 2, Час роботи 09:00-15:00 щодня;
  • ТЦ City Mall - вул. Запорізька, 1Б, час роботи 10:00 - 17:30 щодня;
  • ТЦ "Амстор" - вул.Перемоги, 64, час роботи 09:00 - 19:00 щодня.

"Вакцинація здійснюється вакцинами Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca, що є в достатній кількості", - йдеться в повідомленні.

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ЗапоріжжяВакцинація