У Запоріжжі відкрився ще один центр COVID-вакцинації

У Запоріжжі відкрили новий центр вакцинації від коронавірусу. Він знаходиться в ТРЦ "Пальміра Plaza".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент охорони здоров'я Запорізької області.
Центр масової вакцинації знаходиться за адресою проспект Соборний, 92. Він працюватиме щодня з 9: 00 до 17: 00.
Також в Запоріжжі можна зробити щеплення від COVID в центрах масової вакцинації, які розташовані за адресами:
"Вакцинація здійснюється вакцинами Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca, що є в достатній кількості", - йдеться в повідомленні.