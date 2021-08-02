В Запорожье открывается новый центр вакцинации от COVID

Новый центр вакцинации будет прививать ежедневно с 10:00 до 18:00.

Также в Запорожье продолжают работать следующие пункты вакцинации:

на базе Запорожских центров первичной медико-санитарной помощи по адресам: проспект Соборный, 88; улица Авраменко, 4; улица Запорожского казачества, 25; улица Пищевая, 8 - с 9.00 до 15.00;

в Запорожском областном центре молодежи (улица Патриотическая, 49) - с 11.00 до 16.00;

в торговом центре City Mall (улица Запорожская, 1Б) - с 10.00 до 18.00.

Записаться на прививку можно с помощью сервиса Helsi.me или в регистратуре территориальных центров первичной медико-санитарной помощи, у своего семейного врача. Также вакцинироваться можно из "живой очереди".

В Запорожье на сегодняшний день делают прививки препаратами Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca и Moderna.