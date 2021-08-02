В Запорожье открывается новый центр вакцинации от COVID

В Запорожье на этой неделе откроется новый центр массовой вакцинации от коронавируса. Он будет расположен на втором этаже торгового центра "Амстор".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Запорожья Владимира Буряка.
Новый центр вакцинации будет прививать ежедневно с 10:00 до 18:00.
Также в Запорожье продолжают работать следующие пункты вакцинации:
Записаться на прививку можно с помощью сервиса Helsi.me или в регистратуре территориальных центров первичной медико-санитарной помощи, у своего семейного врача. Также вакцинироваться можно из "живой очереди".
В Запорожье на сегодняшний день делают прививки препаратами Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca и Moderna.