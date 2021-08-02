У Запоріжжі відкривається новий центр вакцинації від COVID

У Запоріжжі цього тижня відкриється новий центр масової вакцинації від коронавірусу. Він буде розташований на другому поверсі торгового центру "Амстор".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Запоріжжя Володимира Буряка.
Новий центр вакцинації буде прищеплювати щодня з 10: 00 до 18: 00.
Також у Запоріжжі продовжують працювати наступні пункти вакцинації:
Записатися на щеплення можна за допомогою сервісу Helsi.me або в реєстратурі територіальних центрів первинної медико-санітарної допомоги, у свого сімейного лікаря. Також вакцинуватися можна з"живої черги".
У Запоріжжі на сьогодні роблять щеплення препаратами Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca і Moderna.