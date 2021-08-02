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У Запоріжжі відкривається новий центр вакцинації від COVID

Автор: РБК-Україна

У Запоріжжі цього тижня відкриється новий центр масової вакцинації від коронавірусу. Він буде розташований на другому поверсі торгового центру "Амстор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Запоріжжя Володимира Буряка.

Новий центр вакцинації буде прищеплювати щодня з 10: 00 до 18: 00.

Також у Запоріжжі продовжують працювати наступні пункти вакцинації:

  • на базі запорізьких центрів первинної медико-санітарної допомоги за адресами: проспект Соборний, 88; вулиця Авраменка, 4; вулиця Запорізького козацтва, 25; вулиця харчова, 8 - з 9.00 до 15.00;
  • у Запорізькому обласному центрі молоді ( вулиця Патріотична, 49) - з 11.00 до 16.00;
  • у торговому центрі City Mall (вулиця Запорізька, 1б) - з 10.00 до 18.00.

Записатися на щеплення можна за допомогою сервісу Helsi.me або в реєстратурі територіальних центрів первинної медико-санітарної допомоги, у свого сімейного лікаря. Також вакцинуватися можна з"живої черги".

У Запоріжжі на сьогодні роблять щеплення препаратами Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca і Moderna.

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