У Запоріжжі відкривається новий центр вакцинації від COVID

Новий центр вакцинації буде прищеплювати щодня з 10: 00 до 18: 00.

Також у Запоріжжі продовжують працювати наступні пункти вакцинації:

на базі запорізьких центрів первинної медико-санітарної допомоги за адресами: проспект Соборний, 88; вулиця Авраменка, 4; вулиця Запорізького козацтва, 25; вулиця харчова, 8 - з 9.00 до 15.00;

у Запорізькому обласному центрі молоді ( вулиця Патріотична, 49) - з 11.00 до 16.00;

у торговому центрі City Mall (вулиця Запорізька, 1б) - з 10.00 до 18.00.

Записатися на щеплення можна за допомогою сервісу Helsi.me або в реєстратурі територіальних центрів первинної медико-санітарної допомоги, у свого сімейного лікаря. Також вакцинуватися можна з"живої черги".

У Запоріжжі на сьогодні роблять щеплення препаратами Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca і Moderna.