В Запорожье пациентка с двумя детьми сбежала из COVID-больницы

"6 октября из Запорожской областной инфекционной больницы самовольно ушла 17-летняя девушка со своими малолетними детьми (1,5 и полгода). У всех троих подтвержден диагноз COVID-19", - говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, девушку с детьми удалось разыскать правоохранителям совместно с волонтерами.

"Девушка с детьми ушла из больницы около полудня. Сотрудникам полиции удалось найти ее у родственников", - указано в сообщении.

Известно, что сейчас всех троих снова доставили в инфекционную больницу.