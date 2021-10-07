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У Запоріжжі пацієнтка з двома дітьми втекла з COVID-лікарні

Автор: Марія Кучерявець

У Запоріжжі з інфекційної лікарні втекла дівчина з двома дітьми. У всіх трьох підтвердили коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 061.ua.

"6 жовтня із Запорізької обласної інфекційної лікарні самовільно пішла 17-річна дівчина зі своїми малолітніми дітьми (1,5 і півроку). У всіх трьох підтверджено діагноз COVID-19", - йдеться в повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, дівчину з дітьми вдалося розшукати правоохоронцям спільно з волонтерами.

"Дівчина з дітьми пішла з лікарні близько полудня. Співробітникам поліції вдалося знайти її у родичів", - зазначено в повідомленні.

Відомо, що наразі всіх трьох знову доправили до інфекційної лікарні.

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ЗапоріжжяКоронавірус