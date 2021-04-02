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Запорожье вводит жесткий карантин с 5 апреля: список запретов

Новина українською → Запорожье, Пятница 02 апреля 2021 11:52
Запорожье вводит жесткий карантин с 5 апреля: список запретов Фото: в Запорожье ужесточают карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Запорожье приняла решение ввести жесткий карантин. Новые ограничения начнут действовать с 5 апреля.

Об этом сообщает издание "Первый Запорожский".

Местная власть решила ужесточить ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, в Запорожье с 5 апреля запретят:

  • заведениям питания (помимо служб доставки) работать с понедельника по пятницу с 20:00 до 6:00, а также в выходные и праздничные дни;
  • проведение массовых мероприятий (кроме спортивных мероприятий, но без зрителей);
  • работу кинотеатров и других учреждений культуры;
  • деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;
  • деятельность спортивных залов и фитнес-центров;
  • деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных

Отметим, Запорожская область сейчас находится в "оранжевой" зоне карантина.

Напомним, Одесса может ввести локдаун по примеру Киева.

РБК-Украина писало, что локдаун в Киеве усиливается с 5 апреля. Комиссия по техногенной безопасности рекомендует магазинах ввести специальное приоритетное время для пенсионеров.

Кроме того, в Украине обновили данные по COVID: еще одна область в шаге от "красной" зоны.

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