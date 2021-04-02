Запоріжжя вводить жорсткий карантин з 3 квітня: список заборон
Фото: у Запоріжжі посилюють карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у Запоріжжі прийняла рішення ввести жорсткий карантин. Нові обмеження почнуть діяти з 3 квітня.
Місцев влада вирішила посилити обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом. Зокрема, у Запоріжжі з 3 квітня заборонять:
- закладам харчування (окрім служб доставки) працювати з понеділка по п’ятницю з 20:00 до 6:00, а також у вихідні та святкові дні;
- проведення масових заходів (окрім спортивних заходів, але без глядачів);
- роботу кінотеатрів та інших закладів культури;
- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення;
- діяльність спортивних залів та фітнес-центрів;
- діяльність ринків та магазинів, окрім продовольчих.
Зазначимо, Запорізька область зараз перебуває в "помаранчевій" зоні карантину.
Нагадаємо, Одеса може ввести локдаун за прикладом Києва.
РБК-Україна писало, що локдаун у Києві посилюється з 5 квітня. Комісія з техногенної безпеки рекомендує магазинах ввести спеціальний пріоритетний час для пенсіонерів.
Крім того, в Україні оновили дані по COVID: ще одна область у кроці від "червоної" зони.