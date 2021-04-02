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Запоріжжя вводить жорсткий карантин з 3 квітня: список заборон

Новость на русском → Запоріжжя, П'ятниця 02 квітня 2021 11:52
Запоріжжя вводить жорсткий карантин з 3 квітня: список заборон Фото: у Запоріжжі посилюють карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у Запоріжжі прийняла рішення ввести жорсткий карантин. Нові обмеження почнуть діяти з 3 квітня.

Про це повідомляє видання "Перший Запорізький".

Місцев влада вирішила посилити обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом. Зокрема, у Запоріжжі з 3 квітня заборонять:

  • закладам харчування (окрім служб доставки) працювати з понеділка по п’ятницю з 20:00 до 6:00, а також у вихідні та святкові дні;
  • проведення масових заходів (окрім спортивних заходів, але без глядачів);
  • роботу кінотеатрів та інших закладів культури;
  • діяльність закладів, що надають послуги з розміщення;
  • діяльність спортивних залів та фітнес-центрів;
  • діяльність ринків та магазинів, окрім продовольчих.

Зазначимо, Запорізька область зараз перебуває в "помаранчевій" зоні карантину.

Нагадаємо, Одеса може ввести локдаун за прикладом Києва.

РБК-Україна писало, що локдаун у Києві посилюється з 5 квітня. Комісія з техногенної безпеки рекомендує магазинах ввести спеціальний пріоритетний час для пенсіонерів.

Крім того, в Україні оновили дані по COVID: ще одна область у кроці від "червоної" зони.

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