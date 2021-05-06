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Запорожье выходит из "красной" зоны: откроют школы и отменят спецпропуска

Новина українською → Запорожье, Четверг 06 мая 2021 21:34
Запорожье выходит из "красной" зоны: откроют школы и отменят спецпропуска Фото: Запорожье выходит из "красной" зоны карантина (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Уже завтра, 7 мая, Запорожье выйдет из "красной" зоны карантина. Город отменит проезд в транспорте по специальным пропускам и откроет школы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Запорожье.Инфо".

С завтрашнего дня в Запорожье снова смогут принимать посетителей заведения общественного питания, рынки, магазины, торгово-развлекательные центры, спортивные залы, музеи, библиотеки и другие заведения, которые не могли работать в "красной" зоне.

Несмотря на отмену спецпропусков, перевозки пассажиров будут осуществляться исключительно в защитных масках и по количеству мест для сидения.

Запорожские школы планируют открыть для очного обучения уже с 11 мая.

Напомним, сегодня Госкомиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о выводе из "красной" зоны карантина Запорожской области. В то же время "красную" зону покидает и Полтавская область.

Кроме того, сегодня из "красной" зоны карантина вышли Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Добавим, завтра в "красной" области карантина останется только одна область. Там запрещена работа ТРЦ, театров и развлекательных заведений, а кафе и рестораны работают на вынос.

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