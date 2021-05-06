Запорожье выходит из "красной" зоны: откроют школы и отменят спецпропуска

Уже завтра, 7 мая, Запорожье выйдет из "красной" зоны карантина . Город отменит проезд в транспорте по специальным пропускам и откроет школы.

С завтрашнего дня в Запорожье снова смогут принимать посетителей заведения общественного питания, рынки, магазины, торгово-развлекательные центры, спортивные залы, музеи, библиотеки и другие заведения, которые не могли работать в "красной" зоне.

Несмотря на отмену спецпропусков, перевозки пассажиров будут осуществляться исключительно в защитных масках и по количеству мест для сидения.

Запорожские школы планируют открыть для очного обучения уже с 11 мая.