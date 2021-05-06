Запорожская и Полтавская области выходят из "красной" зоны
Из "красной" зоны адаптивного карантина выходят Запорожская и Полтавская области. Жесткие карантинные ограничения отменяются с 7 мая.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Сообщается, что сегодня прошло внеочередное заседание государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По его результатам решено отменить с 00:00 7 мая "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Полтавской областей. По словам Немчинова, эти регионы переходят из "красной" в "желтую" зону.
Это означает, что уже завтра в этих областях разрешат позволят работу ТРЦ, кафе и ресторанов с приемом посетителей, а также проводить массовые мероприятия.
Напомним, по состоянию на сегодня "красными" остаются лишь три области - Запорожская, Полтавская и Сумская. Таким образом, с завтрашнего дня в этой зоне останется только Сумская.
Отметим, с 5 мая поезда по всей Украине начали курсировать без ограничений. Такое решение было принято после того, как последняя область, в которой были такие ограничения, - Житомирская - вышла из "красной" зоны карантина.