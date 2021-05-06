ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лишь одна область в Украине осталась в "красной" зоне карантина

Новина українською → Четверг 06 мая 2021 17:01
Лишь одна область в Украине осталась в "красной" зоне карантина Фото: в красной зоне остается только Сумская область (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

С завтрашнего дня в Украине в "красной" зоне карантина из-за коронавируса осталнется только Сумская область. Сегодня из "красной" зоны вывели Запорожскую и Полтавскую области.

Об этом свидетельствуют данные МОЗ и результаты заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, уровень госпитализации в Сумской области составляет 55,1, что не превышает норму меньше или 60 на 100 тысяч населения.

Динамика уровня госпитализации уменьшилась составляет -25,9%. Загруженность коек кислородом - 60,9% при норме до 65%.

Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки в Сумской области выявили 139 новых случаев коронавируса.

РБК-Украина писало, что жесткие карантинные ограничения в Запорожской и Полтавской областях отменяются с 7 мая.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Украине может уже не быть "красной" зоны карантина. Страна может стать " желто-оранжевой".

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили 6038 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Харьковской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Сумская область красная зона Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19