В Запорожье заканчиваются места в COVID-больницах. Больных могут направлять в другой город

В больницах "красного" Запорожья заканчиваются места для больных коронавирусом пациентов. Средняя загруженность городских больниц превышает 70 процентов, а в двух больницах заполнено 90% койко-мест.

В то же время в Мелитополе сейчас наблюдается значительно лучшая ситуация с загруженностью COVID-больниц, поэтому город предложил Запорожью принять их больных в случае необходимости. В Мелитополе заполнено лишь 28% больничных мест.

"У нас сегодня есть свободные места, а также необходимый кадровый и технический потенциал, чтобы в тяжелые времена принимать больных из других общин, в том числе можем поддержать коллег из областного центра, которые оказались в чрезвычайно сложной ситуации", - заявил руководитель отдела здравоохранения горсовета Мелитополя Сергей Селевич.