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В Запорожье заканчиваются места в COVID-больницах. Больных могут направлять в другой город

Новина українською → Запорожье, Среда 14 апреля 2021 17:00
В Запорожье заканчиваются места в COVID-больницах. Больных могут направлять в другой город Фото: в больницах Запорожья заканчиваются места (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

В больницах "красного" Запорожья заканчиваются места для больных коронавирусом пациентов. Средняя загруженность городских больниц превышает 70 процентов, а в двух больницах заполнено 90% койко-мест.

Об этом говорится на сайте Запорожской областной государственной администрации.

В то же время в Мелитополе сейчас наблюдается значительно лучшая ситуация с загруженностью COVID-больниц, поэтому город предложил Запорожью принять их больных в случае необходимости. В Мелитополе заполнено лишь 28% больничных мест.

"У нас сегодня есть свободные места, а также необходимый кадровый и технический потенциал, чтобы в тяжелые времена принимать больных из других общин, в том числе можем поддержать коллег из областного центра, которые оказались в чрезвычайно сложной ситуации", - заявил руководитель отдела здравоохранения горсовета Мелитополя Сергей Селевич.

Напомним, сейчас в Запорожье находится в "красные" зоне карантина, где действуют самые строгие ограничения. В частности, в городе запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, кинотеатров, спортзалов и фитнес-центров.

Кроме того, в Запорожье ограничили работу общественного транспорта. Транспорт будет ходить только утром и вечером.

Как писало РБК-Украина, работу общественного транспорта могут ограничить и на территории области.

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