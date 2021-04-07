Запорожская и Хмельницкая области перейдут в "красную" зону с 9 апреля

"По результатам заседания Государственная комиссия решила установить с 00:00 9 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.

С 9 апреля в регионах будут действовать ужесточенные ограничения. В частности, будет запрещен прием посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и так далее.

Кроме того, в регионах этой зоны действует обязательный масочный режим на улице и в общественных местах.

При этом местным властям разрешили самостоятельно вводить ограничения на работу общественного транспорта.