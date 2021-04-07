Запорізька та Хмельницька області перейдуть в "червону" зону з 9 квітня

Запорізька та Хмельницька області з п'ятниці, 9 квітня, вводять карантинні обмеження "червоної" зони. Регіони увійшли в "червоний" рівень епіднебезпеки за показниками захворюваності на коронавірус.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов.
"За результатами засідання Державна комісія вирішила встановити з 00:00 9 квітня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізькій та Хмельницькій областей", - йдеться в повідомленні.
З 9 квітня в регіонах будуть діяти посилені обмеження. Зокрема, буде заборонений прийом відвідувачів у ресторанах, робота ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів і так далі.
Крім того, в регіонах цієї зони діє обов'язковий масковий режим на вулиці та у громадських місцях.
При цьому місцевій владі дозволили самостійно вводити обмеження на роботу громадського транспорту.
Нагадаємо, сьогодні міністр розвитку громад території України Олексій Чернишов заявив, що Запорізька область може потрапити в "червону" зону карантину.
При цьому на тлі загрози локдауну влада Запоріжжя вирішили посилити карантинні обмеження.
Крім того, раніше в Кабінеті міністрів назвали два регіони, які можуть потрапити в "червону" зону карантину. Це Харківська та Хмельницька області.
Додамо, що у Кабінеті міністрів поки не бачать необхідності у введенні тотального карантину в Україні.