Запорізька та Полтавська області виходять з "червоної" зони
З "червоної" зони адаптивного карантину виходять Запорізька та Полтавська області. Жорсткі карантинні обмеження скасовуються з 7 травня.
Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
Повідомляється, що сьогодні пройшло позачергове засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За його результатами вирішено скасувати з 00:00 7 травня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Полтавської областей. За словами Немчінова, ці регіони переходять з "червоної" до "жовтої" зони.
Це означає, що вже завтра в цих областях дозволять дозволять роботу ТРЦ, кафе і ресторанів з прийомом відвідувачів, а також проводити масові заходи.
Нагадаємо, станом на сьогодні "червоними" залишаються лише три області - Запорізька, Полтавська та Сумська. Таким чином, з завтрашнього дня в цій зоні залишиться тільки Сумська.
Відзначимо, з 5 травня поїзди по всій Україні почали курсувати без обмежень. Таке рішення було прийнято після того, як остання область, де були такі обмеження, - Житомирська - вийшла з "червоної" зони карантину.