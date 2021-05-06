Запорізька та Полтавська області виходять з "червоної" зони

З "червоної" зони адаптивного карантину виходять Запорізька та Полтавська області. Жорсткі карантинні обмеження скасовуються з 7 травня.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Повідомляється, що сьогодні пройшло позачергове засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За його результатами вирішено скасувати з 00:00 7 травня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Полтавської областей. За словами Немчінова, ці регіони переходять з "червоної" до "жовтої" зони.

Це означає, що вже завтра в цих областях дозволять дозволять роботу ТРЦ, кафе і ресторанів з прийомом відвідувачів, а також проводити масові заходи.