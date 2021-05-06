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Запорожская и Полтавская области выходят из "красной" зоны

Автор: РБК-Украина

Из "красной" зоны адаптивного карантина выходят Запорожская и Полтавская области. Жесткие карантинные ограничения отменяются с 7 мая.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Сообщается, что сегодня прошло внеочередное заседание государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По его результатам решено отменить с 00:00 7 мая "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Полтавской областей. По словам Немчинова, эти регионы переходят из "красной" в "желтую" зону.

Это означает, что уже завтра в этих областях разрешат позволят работу ТРЦ, кафе и ресторанов с приемом посетителей, а также проводить массовые мероприятия.

Напомним, по состоянию на сегодня "красными" остаются лишь три области - Запорожская, Полтавская и Сумская. Таким образом, с завтрашнего дня в этой зоне останется только Сумская.

Отметим, с 5 мая поезда по всей Украине начали курсировать без ограничений. Такое решение было принято после того, как последняя область, в которой были такие ограничения, - Житомирская - вышла из "красной" зоны карантина.

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