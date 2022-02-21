Запрещено к продаже в аптеках. Ляшко сообщил, кто из украинцев получает лекарства от COVID

В аптеках Украины нельзя купить лекарства от коронавируса "Молнупиравир". Препарат могут назначать врачи для пациентов из групп риска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министре здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.

"Напомню, о том, что Украина получила препарат "Молнупиравир" для лечения COVID-19 и он уже развезен в регионы. Препарат могут назначать только врачи для пациентов из групп риска, то есть пожилым людям; людям с хроническими болезнями", - рассказал Ляшко.

Министр уточнил, что "Молнупиравир" назначают для предотвращения перехода от легкого течения болезни до среднего или тяжкого и уменьшения вероятности госпитализации или смерти.



"Препарат запрещен к продаже в аптеках, его можно получить только у врача бесплатно", - резюмировал Ляшко.