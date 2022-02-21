UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Запрещено к продаже в аптеках. Ляшко сообщил, кто из украинцев получает лекарства от COVID

Автор: Мария Кучерявец

В аптеках Украины нельзя купить лекарства от коронавируса "Молнупиравир". Препарат могут назначать врачи для пациентов из групп риска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министре здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.

"Напомню, о том, что Украина получила препарат "Молнупиравир" для лечения COVID-19 и он уже развезен в регионы. Препарат могут назначать только врачи для пациентов из групп риска, то есть пожилым людям; людям с хроническими болезнями", - рассказал Ляшко.

Министр уточнил, что "Молнупиравир" назначают для предотвращения перехода от легкого течения болезни до среднего или тяжкого и уменьшения вероятности госпитализации или смерти.

"Препарат запрещен к продаже в аптеках, его можно получить только у врача бесплатно", - резюмировал Ляшко.

Напомним, ранее в Украине прибыло 60 тысяч из 300 тысяч законтрактованных курсов "Молнупиравира" - препарата, предназначенного для лечения COVID-19.

Подробнее об этих таблетках можно прочитать в материале "Украина получит партию "Молнупиравира": что известно о таблетках от COVID".

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныВиктор ЛяшкоКоронавирус