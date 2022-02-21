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Заборонено до продажу в аптеках. Ляшко повідомив, хто з українців отримує ліки від COVID

Автор: Марія Кучерявець

В аптеках України не можна придбати ліки від коронавірусу "Молнупіравір". Препарат можуть призначати лікарі для пацієнтів із груп ризику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністрі охорони здоров'я Віктора Ляшка під час брифінгу.

"Нагадаю, про те, що Україна отримала препарат "Молнупіравір" для лікування COVID-19 і його вже розвезено в регіони. Препарат можуть призначати лише лікарі для пацієнтів із груп ризику, тобто: літнім людям; людям з хронічними хворобами", - розповів Ляшко.

Міністр уточнив, що "Молнупіравір" призначають для запобігання переходу від легкого перебігу хвороби до середнього чи тяжкого та зменшення ймовірності госпіталізації чи смерті.

"Препарат заборонений до продажу в аптеках, його можна отримати тільки у лікаря безкоштовно", - резюмував Ляшко.

Нагадаємо, раніше в Україну прибуло 60 тисяч із 300 тисяч законтрактованих курсів "Молнупіравіру" - препарату, призначеного для лікування COVID-19.

Детальніше про ці таблетки можна прочитати в матеріалі "Україна отримає партію "Молнупіравіра": що відомо про таблетки від COVID".

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВіктор ЛяшкоКоронавірус