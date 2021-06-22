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Запрет фан-зон, вход по QR-коду и никаких мероприятий: Москва решила усилить карантин

Автор: Дмитрий Левицкий

Власти Москвы из-за всплеска коронавируса объявили об ужесточении карантина. Новые ограничения начнут действовать уже с 22 июня.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Ограничения касательно мероприятий

С завтрашнего дня в Москве будет запрещено проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий, если на них присутствуют более 500 человек.

"Как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях", - уточнил Собянин.

Но если организаторы мероприятий создадут "свободную от коронавируса" зону, то ограничения будут отменены. То есть на мероприятие должны пускать только людей с QR-кодом, подтверждающим отсутствие COVID.

Также в Москве с 22 июня будут запрещены фан-зоны и танцполы. Им запрещено работать независимо от количества участников мероприятия.

"Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек. Однако мы рекомендуем их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей", - отметил мэр Москвы.

Ограничения для ресторанов и кафе

С 28 июня в Москве будет запрещено посещать заведения общепита людям, без прививки от коронавируса. Рестораны и кафе будут пускать только посетителей с QR-кодом, по которому можно будет подтвердить вакцинацию или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Московские рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Не выполняющие это требования предприятия общепита смогут работать только на вынос или доставку.

Кроме того, как отметил Собянин, бумажные справки и сертификаты о вакцинации не будут действовать для посещения заведений со "свободной от коронавируса" зоной.

Напомним, в России на фоне распространения штамма "Дельта" пригрозили отстранять от работы в случае отказа от прививки от коронавируса.

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