Запрет фан-зон, вход по QR-коду и никаких мероприятий: Москва решила усилить карантин

Власти Москвы из-за всплеска коронавируса объявили об ужесточении карантина. Новые ограничения начнут действовать уже с 22 июня.
Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
С завтрашнего дня в Москве будет запрещено проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий, если на них присутствуют более 500 человек.
"Как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях", - уточнил Собянин.
Но если организаторы мероприятий создадут "свободную от коронавируса" зону, то ограничения будут отменены. То есть на мероприятие должны пускать только людей с QR-кодом, подтверждающим отсутствие COVID.
Также в Москве с 22 июня будут запрещены фан-зоны и танцполы. Им запрещено работать независимо от количества участников мероприятия.
"Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек. Однако мы рекомендуем их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей", - отметил мэр Москвы.
С 28 июня в Москве будет запрещено посещать заведения общепита людям, без прививки от коронавируса. Рестораны и кафе будут пускать только посетителей с QR-кодом, по которому можно будет подтвердить вакцинацию или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
Московские рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Не выполняющие это требования предприятия общепита смогут работать только на вынос или доставку.
Кроме того, как отметил Собянин, бумажные справки и сертификаты о вакцинации не будут действовать для посещения заведений со "свободной от коронавируса" зоной.
Напомним, в России на фоне распространения штамма "Дельта" пригрозили отстранять от работы в случае отказа от прививки от коронавируса.