Заражений уже 6. В Украине зафиксировали новые случаи штамма "Омикрон"

В Украине обнаружили пять новых случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Общее количество заражений таким образом возросло до шести.

"Выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусом штамма "Омикрон", всего было зафиксировано уже шесть случаев указанного штамма", - написал Кузин.

Он напомнил, что первый случай подтвердили еще 18 декабря в Главной референс-лаборатории ЦОЗ.

Вместе с тем пять новых случаев зафиксировали в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского.

"В общем, новый штамм обнаружили у двух жителей Киева и двух жителей Киевской области. Также по одному случаю подтвердили в образцах из Днепра и Львова", - рассказал Кузин.

По его словам, три человека с подтвержденными случаями вернулись из-за границы (находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах).

"В настоящее время идет эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц", - добавил Кузин.