Заражень вже 6. В Україні зафіксували нові випадки штаму "Омікрон"

В Україні виявили п'ять нових випадків зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". Загальна кількість заражень таким чином зросла до шести.

"Виявлено п'ять нових випадків захворювання на коронавірус штаму "Омікрон", загалом було зафіксовано вже шість випадків вказаного штаму", - написав Кузін.

Він нагадав, що перший випадок підтвердили ще 18 грудня у Головній референс-лабораторії ЦГЗ.

Разом з тим п’ять нових випадків зафіксували в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського.

"Загалом новий штам виявили у двох мешканців Києва та двох мешканців Київської області. Також по одному випадку підтвердили у зразках із Дніпра та Львова", - розповів Кузін.

За його словами, троє осіб із підтвердженими випадками повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах).

"Наразі триває епідеміологічне розслідування нових випадків та обстеження контактних осіб", - додав Кузін.