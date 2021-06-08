Заразнее на 40%: дельта-штамм коронавируса становится доминирующим в Британии

Штамм коронавируса под названием "дельта", который был впервые зарегистрирован в Индии, стал доминирующим в Великобритании. Он на 40% заразнее, чем остальные штаммы.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что правительство все еще оценивает полученные данные, чтобы понять, сможет ли страна полностью отменить карантин к 21 июня, как планировалось, и что решение должно быть принято до следующего понедельника.

"Я знаю, что эти ограничения дались нелегко, и, учитывая, что наша программа вакцинации продвигается такими темпами, я уверен, что когда-нибудь скоро свобода вернется", - заявил он в парламенте.

В Великобритании полностью вакцинировано более 41% населения, а более 60% сделали хотя бы одну прививку. Но в последние недели количество новых случаев, регистрируемых ежедневно, медленно, но верно росло. При этом органы здравоохранения на прошлой неделе подтвердили, что штамм "дельта" стал доминировать среди новых случаев заражения.

В парламенте Хэнкок заявил, что, по мнению британского правительства, штамм "дельта" на 40% более трансмиссивен, чем "альфа", также известный как B.1.1.7, который был впервые обнаружен в Великобритании.

Модель, выпущенная группой исследователей из Университета Уорвика в прошлом месяце, предупреждает, что если "дельта" будет на 50% более заразным, чем "альфа", это может привести к самой большой волне госпитализаций в Британии - около 10 тысяч в день.