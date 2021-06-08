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Заразніше на 40%: дельта-штам коронавірусу стає домінуючим в Британії

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Лондон, Вівторок 08 червня 2021 21:24
Заразніше на 40%: дельта-штам коронавірусу стає домінуючим в Британії Фото: Дельта-штам коронавірусу стає домінуючим у Британії (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Штам коронавірусу під назвою "дельта", який був вперше зареєстрований в Індії, став домінуючим у Великобританії. Він на 40% заразніше, ніж інші штами.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок заявив, що уряд все ще оцінює отримані дані, щоб зрозуміти, чи зможе країна повністю скасувати карантин до 21 червня, як планувалося, і що рішення має бути прийнято до наступного понеділка.

"Я знаю, що ці обмеження далися нелегко, і, враховуючи, що наша програма вакцинації просувається такими темпами, я впевнений, що коли-небудь скоро свобода повернеться", - заявив він у парламенті.

У Великобританії повністю вакциновано понад 41% населення, а понад 60% зробили хоча б одне щеплення. Але в останні тижні кількість нових випадків, що реєструються щодня, повільно, але вірно зростала. При цьому органи охорони здоров'я минулого тижня підтвердили, що штам "дельта" став домінувати серед нових випадків зараження.

У парламенті Хенкок заявив, що, на думку британського уряду, штам "дельта "на 40% більш трансмісивний, ніж "альфа", також відомий як B. 1.1.7, який був вперше виявлений у Великобританії.

Модель, випущена групою дослідників з Університету Уорвіка минулого місяця, попереджає, що якщо "дельта" буде на 50% більш заразним, ніж альфа", це може привести до найбільшої хвилі госпіталізацій в Британії - близько 10 тисяч в день.

Нагадавши, у Великобританії хочуть швидше зняти карантинні обмеження. Однак таке рішення може бути прийнято тільки після ретельної оцінки всіх даних про поширення вірусу в країні.

Крім того, 27 травня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявити, що поки рано говорити, чи припиняться обмеження 21 червня. Уряд розробив дорожню карту для Англії, але Джонсон попередив, що швидко поширюваний індійський варіант коронавірусу B. 1.617.2 створює ризик для цього плану.

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