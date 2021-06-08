Заразніше на 40%: дельта-штам коронавірусу стає домінуючим в Британії

Штам коронавірусу під назвою "дельта", який був вперше зареєстрований в Індії, став домінуючим у Великобританії. Він на 40% заразніше, ніж інші штами.

Міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок заявив, що уряд все ще оцінює отримані дані, щоб зрозуміти, чи зможе країна повністю скасувати карантин до 21 червня, як планувалося, і що рішення має бути прийнято до наступного понеділка.

"Я знаю, що ці обмеження далися нелегко, і, враховуючи, що наша програма вакцинації просувається такими темпами, я впевнений, що коли-небудь скоро свобода повернеться", - заявив він у парламенті.

У Великобританії повністю вакциновано понад 41% населення, а понад 60% зробили хоча б одне щеплення. Але в останні тижні кількість нових випадків, що реєструються щодня, повільно, але вірно зростала. При цьому органи охорони здоров'я минулого тижня підтвердили, що штам "дельта" став домінувати серед нових випадків зараження.

У парламенті Хенкок заявив, що, на думку британського уряду, штам "дельта "на 40% більш трансмісивний, ніж "альфа", також відомий як B. 1.1.7, який був вперше виявлений у Великобританії.

Модель, випущена групою дослідників з Університету Уорвіка минулого місяця, попереджає, що якщо "дельта" буде на 50% більш заразним, ніж альфа", це може привести до найбільшої хвилі госпіталізацій в Британії - близько 10 тисяч в день.