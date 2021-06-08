Заразнее на 40%: дельта-штамм коронавируса становится доминирующим в Британии

Штамм коронавируса под названием "дельта", который был впервые зарегистрирован в Индии, стал доминирующим в Великобритании. Он на 40% заразнее, чем остальные штаммы.
Об этом сообщает издание The Washington Post.
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что правительство все еще оценивает полученные данные, чтобы понять, сможет ли страна полностью отменить карантин к 21 июня, как планировалось, и что решение должно быть принято до следующего понедельника.
"Я знаю, что эти ограничения дались нелегко, и, учитывая, что наша программа вакцинации продвигается такими темпами, я уверен, что когда-нибудь скоро свобода вернется", - заявил он в парламенте.
В Великобритании полностью вакцинировано более 41% населения, а более 60% сделали хотя бы одну прививку. Но в последние недели количество новых случаев, регистрируемых ежедневно, медленно, но верно росло. При этом органы здравоохранения на прошлой неделе подтвердили, что штамм "дельта" стал доминировать среди новых случаев заражения.
В парламенте Хэнкок заявил, что, по мнению британского правительства, штамм "дельта" на 40% более трансмиссивен, чем "альфа", также известный как B.1.1.7, который был впервые обнаружен в Великобритании.
Модель, выпущенная группой исследователей из Университета Уорвика в прошлом месяце, предупреждает, что если "дельта" будет на 50% более заразным, чем "альфа", это может привести к самой большой волне госпитализаций в Британии - около 10 тысяч в день.
Напомним, в Великобритании хотят быстрее снять карантинные ограничения. Однако такое решение может быть принято только после тщательной оценки всех данных о распространении вируса в стране.
Кроме того, 27 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что пока рано говорить, прекратятся ли ограничения 21 июня. Правительство разработало дорожную карту для Англии, но Джонсон предупредил, что быстро распространяемый индийский вариант коронавируса B.1.617.2 создает риск для этого плана.