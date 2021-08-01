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Защищает от всех штаммов. В Эстонии создали назальный спрей против COVID-19

Автор: Дмитрий Левицкий

Эстонские компании вместе разработали назальный спрей, который способен защитить организм от коронавируса. Разработчик говорит, что назальный спрей, получивший название BioBlock, способен уберечь даже от штамма "Дельта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

Как рассказал научный директор компании Icosagen, принимающей участие в создании спрея, Март Встал, лабораторные исследования показали, что назальный спрей способен защищать от всех штаммов коронавируса, которые вызывают наибольшее беспокойство у Всемирной организации здравоохранения.

"Вместе с нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения в вирусе и проактивно тестируем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения", - сказал он.

Департамент здоровья Эстонии уже разрешил компании производить и продавать спрей BioBlock. Над разработкой спрея работал целый консорциум компаний и ученых.

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