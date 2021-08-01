Захищає від всіх штамів. В Естонії створили назальний спрей проти COVID-19

Естонські компанії разом розробили назальний спрей, який здатний захистити організм від коронавірусу. Розробник говорить, що назальний спрей, який отримав назву BioBlock, здатний уберегти навіть від штаму "Дельта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees .

Як розповів науковий директор компанії Icosagen, що брала участь у створенні спрею, Март Устав, лабораторні дослідження показали, що назальний спрей здатний захищати від всіх штамів коронавірусу, які викликають найбільше занепокоєння у Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Разом з нашою командою ми постійно відстежуємо зміни у вірусі і проактивно тестуємо здатність назального спрею BioBlock нейтралізувати ті штами, які ще не набули широкого поширення", - сказав він.

Департамент здоров'я Естонії вже дозволив компанії виготовляти та продавати спрей BioBlock. Над розробкою спрею працював цілий консорціум компаній та вчених.