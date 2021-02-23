Завтра почнеться COVID-вакцинація в Україні: як це буде
В Україну надійшла перша партія вакцини від коронавірусу. Завтра в країні почнеться вакцинація від коронавірусу.
Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Після завершення вхідного контролю, партія вакцини буде розфасована для областей. Завтра зранку 11 автомобілей доставлять дози вакцини до обласних складів.
"Після цього мобільні групи беруть вакцину зі складу і їдуть в заклад охорони здоров'я... Вакцинація починається саме з працівників закладів охорони здоров'я. Вакцинацію плануємо розпочати вже завтра", - повідомив він.
За його словами, буде декілька етапів вакцинації. На першому етапі будуть щеплювати мобільні бригади, а на другому - мобільні бригади і кабінети щеплення.
Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" сів літак з першою партій вакцини від коронавірусу. Всього в Україну прибуло 500 тисяч доз вакцини виробництва AstraZeneca.
РБК-Україна писало, що першими вакцину від COVID отримають Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька області та Київ.
Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна отримуватиме вакцини від коронавірусу двома шляхами: через механізм глобального доступу COVAX та шляхом прямих закупівель.