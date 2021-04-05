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Завтра в Ровно начнутся "карантинные" рейды на рынках и в ТРЦ, - мэр

Новина українською → Ровно, Понедельник 05 апреля 2021 15:31
Завтра в Ровно начнутся "карантинные" рейды на рынках и в ТРЦ, - мэр Фото: завтра в Ровно начнутся "карантинные" рейды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Ровно на местные рынки направят "карантинные" рейды. Также правоохранители будут проверять торговые центры и кафе.

Об этом заявил в видеообращении городской глава Ровно Александр Третяк.

Он уже обратился в профильное управление по вопросам чрезвычайных ситуаций, а также направил запросы в Нацполицию, патрульную полицию и Госпотребслужбу.

"Уже с завтрашнего дня в заведениях общественного питания, на рынках, в ТРЦ будет происходить контроль и мониторинг ситуации. Будут рейдовые группы, которые будут появляться в тех или иных местах и фиксировать нарушения санэпидемтребований", - сообщил он.

По его словам, будет фиксация, где не соблюдают масочный режим, дистанцию, будут составляться протоколы и налагаться штрафы.

Отметим, сейчас Ровненская область находится в "оранжевой" зоне карантина.

Напомним, в Кабинете министров Украины назвали два региона, которые могут попасть в "красную" зону карантина.

Отметим, сегодня в Киеве начал действовать усиленный локдаун. С самого утра на улицах города образовались большие пробки.

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