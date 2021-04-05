Завтра в Ровно начнутся "карантинные" рейды на рынках и в ТРЦ, - мэр
В Ровно на местные рынки направят "карантинные" рейды. Также правоохранители будут проверять торговые центры и кафе.
Об этом заявил в видеообращении городской глава Ровно Александр Третяк.
Он уже обратился в профильное управление по вопросам чрезвычайных ситуаций, а также направил запросы в Нацполицию, патрульную полицию и Госпотребслужбу.
"Уже с завтрашнего дня в заведениях общественного питания, на рынках, в ТРЦ будет происходить контроль и мониторинг ситуации. Будут рейдовые группы, которые будут появляться в тех или иных местах и фиксировать нарушения санэпидемтребований", - сообщил он.
По его словам, будет фиксация, где не соблюдают масочный режим, дистанцию, будут составляться протоколы и налагаться штрафы.
Отметим, сейчас Ровненская область находится в "оранжевой" зоне карантина.
Напомним, в Кабинете министров Украины назвали два региона, которые могут попасть в "красную" зону карантина.
Отметим, сегодня в Киеве начал действовать усиленный локдаун. С самого утра на улицах города образовались большие пробки.