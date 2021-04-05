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Завтра у Рівному почнуться "карантинні" рейди на ринках та в ТРЦ, - мер

Новость на русском → Рівне, Понеділок 05 квітня 2021 15:31
Завтра у Рівному почнуться "карантинні" рейди на ринках та в ТРЦ, - мер Фото: завтра у Рівному почнуться "карантинні" рейди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Рівному на місцеві ринки направлять "карантинні" рейди. Також правоохоронці будуть перевіряти торгові центри та кафе.

Про це заявив у відеозверненні міський голова Рівного Олександр Третяк.

Він уже звернувся до профільного управління з питань надзвичайних ситуацій, а також направив запити до Нацполіції, патрульної поліції і Держпродспоживслужби.

"Уже з завтрашнього дня в закладах громадського харчування, на ринках, в ТРЦ буде відбуватись контроль та моніторинг ситуації. Будуть рейдові групи, котрі будуть з'являтись в тих чи інших місцях і фіксувати порушення санепідемвимог", - повідомив він.

За його словами, буде фіксація, де не дотримуються маскового режиму, дистанції, будуть складатись протоколи і накладатись штрафи.

Зазначимо, зараз Рівненська область знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів України назвали два регіони, які можуть потрапити в "червону" зону карантину.

Зазначимо, сьогодні в Києві почав діяти посилений локдаун. Від самого ранку на вулицях міста утворилися великі затори.

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