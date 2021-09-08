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"Зеленая" зона остается. Привилегии для вакцинированных и новый карантин в разработке

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Украина, Среда 08 сентября 2021 13:42
"Зеленая" зона остается. Привилегии для вакцинированных и новый карантин в разработке Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Кабинет министров Украины работает над новыми правилами карантина, которые предусматривают привилегии для вакцинированных. Пока не будет принято решение, в Украине останется "зеленая" зона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко на заседании Кабмина.

По словам Ляшко, на данный момент эпидситуация в стране прогнозируемо ухудшается, но не является критической.

Привилегии для вакцинированных

"Мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированных к привычному", - заявил он, отметив, что на данный момент все министерства работают над изменениями в карантинные нормы.

"Большинство ограничений в желтом и красном уровнях не будут применяться, если будут вакцинированы коллективы или посетители заведений", - отметил Ляшко, добавив, что для желтого уровня будет достаточно одной дозы, а для красного - полный курс - две дозы.

Что будет со школами

"Работа учебных заведений в желтом уровне не будет ограничиваться при условии 80% вакцинированных хотя бы одной дозой", - пояснил глава Минздрава.

Когда введут ограничения

"Когда это постановление вступит в силу, а это как минимум 7 дней с момента его рассмотрения на заседании правительства, предлагаем созвать заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где рассмотреть вопрос установления желтого уровня на территории всей страны. До этого времени все, в том числе учебные заведения, продолжают работать по правилам зеленого уровня, несмотря на количество вакцинированных", - добавил он.

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