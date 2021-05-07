Зеленский издал указ о предоставлении помощи Индии для борьбы с COVID

Украина предоставит Индии гуманитарную помощь для борьбы со вспышкой коронавируса. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский в пятницу, 7 мая.

Об этом говорится на сайте Офиса президента .

"С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации с распространением острой респираторной болезни COVID-19 в Республике Индия ... постановляю: предоставить гуманитарную помощь Индии", - говорится в тексте указа президента.

Напомним, об оказании гуманитарной помощи Индии сегодня договорились во время встречи Зеленского с владельцем Serum Institute of India Сайрусом Пунавалой. Владелец индийского завода в ответ пообещал, что Украина одной из первых получит вакцину от коронавируса после возобновления экспорта.

Как рассказал премьер Денис Шмыгаль, Индия попросила поделиться с ней запасами кислорода. От другой гуманитарной помощи индийская сторона отказалась.

Отметим, масштабную вспышку коронавируса в Индии связывают с новым штаммом коронавируса. В Минздраве предупредили, что "индийский" штамм коронавируса не обойдет Украину.