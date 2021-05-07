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Зеленський видав указ про надання допомоги Індії для боротьби з COVID

Автор: Дмитро Левицький

Україна надасть Індії гуманітарну допомогу для боротьби зі спалахом коронавірусу. Відповідний указ видав президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 7 травня.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 у Республіці Індія ... постановляю: надати гуманітарну допомогу Індії", - йдеться в тексті указу президента.

Відповідно до указу глави держави, забезпечити гуманітарної допомоги Індії повинен Кабінет міністрів.

Нагадаємо, про надання гуманітарної допомоги Індії сьогодні домовилися під час зустрічі Зеленського з власником Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою. Власник індійського заводу у відповідь пообіцяв, що Україна одною з перших отримає вакцину від коронавірусу після відновлення експорту.

Як розповів прем'єр Денис Шмигаль, Індія попросила поділитися з нею запасами кисню. Від іншої гуманітарної допомоги індійська сторона відмовилася.

Зазначимо, масштабний спалах коронавірусу в Індії пов'язують з новим штамом коронавірусу. У МОЗ попередили, що "індійський" штам коронавірусу не омине Україну.

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