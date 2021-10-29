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Зеленский обратился к украинцам: нужно "включить" мозг и вакцинироваться

Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский призывает украинцев "включить" мозг и вакцинироваться от коронавируса. На сегодня это единственная возможность избежать массовой заболеваемости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на Конгрессе региональных и местных властей в Одессе.

По его словам, ежедневно во всем мире коронавирус бьет антирекорды, и Украина не является исключением.

"Во время Второй мировой войны наши военные в среднем теряли около 1 500 человек ежедневно. Сегодня нет Второй мировой войны, но мы теряем уже 700 человек ежедневно... Мы понимаем все, что выход один - вакцинация… Я очень прошу, чтобы мы все с вами выключили соцсети и "включили" мозг. Нужно вакцинироваться, на сегодня это не страшилки, а действительно единственное решение", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что Министерству здравоохранения поставлена задача нарастить суточное число вакцинаций до 300 000.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские СМИ будут проверять на распространение фейков о COVID-19.

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Владимир ЗеленскийКоронавирусВакцинация